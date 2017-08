Homans fluit Termont terug en vernietigt ruim 500 Gentse benoemingen

JAN SEGERS

Minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigt 508 benoemingen van de stad Gent. Het gaat om contractuelen die recent tot statutaire ambtenaren zijn benoemd. "Gent leeft de wetgeving niet na", zegt Homans. Dat de bestuursploeg-Termont (sp.a) kort voor de verkiezingen nog een pak mensen opwaardeert, noemt ze "cliëntelisme".

In het zomerakkoord van de regering-Michel staat dat de federale overheid voortaan bijna uitsluitend nog contractuele ambtenaren zal aanwerven en een minimum aan statutairen. Niet alleen zijn statutairen vastbenoemd, hun werk-, verlof-, ziekte- en pensioenvoorwaarden zijn ook gunstiger dan die van contractuelen.



Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans zit principieel op dezelfde lijn als haar federale collega's. "Maar gemeenten kunnen nog altijd zelf beslissen om statutairen aan te werven. Dat moet dan wel volgens de regels gebeuren. En dat heeft de stad Gent nagelaten. Contractuelen met meer dan 12 jaar dienst zijn daar in juli automatisch bevorderd tot statutairen, zonder dat hun functie is opengesteld voor andere kandidaten. Het gelijkheidsbeginsel is daardoor geschonden. Ik ben dus verplicht om al die benoemingen te vernietigen."



Gent had beter moeten weten, zegt minister Homans. "De stad heeft zijn personeel valse hoop gegeven. En de vakbonden heb ik in dit dossier niet gehoord. Vreemd." Homans vermoedt electorale motieven. "Dat je één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen plots 500 mensen een voordeliger statuut cadeau doet, tegen de landelijke trend in, ruikt naar cliëntelisme. Maar voor een goed begrip: het is niet daarom dat ik deze benoemingen vernietig. Wel omdat de wet hier niet is nageleefd."



De stad Gent van burgemeester Daniël Termont wordt bestuurd door een coalitie van sp.a-Groen en Open Vld. N-VA leidt er de oppositie.