Enorme rookpluim door zware autobrand: oorzaak onbekend

Door: Bart Boterman

15/08/17 - 22u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

Eernegem Bij garage Hoverbeke in de Fabrieksweg in Eernegem woedde in de vooravond een zware autobrand. De rookpluim was van kilometers ver te zien en het vuur was al erg ver gevorderd voor iemand het inferno opmerkte.