Man maakt bombriefje en belt zelf politie: 200 mensen geëvacueerd in Molenbeek

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn vorige nacht ongeveer 200 mensen geëvacueerd uit een woonblok aan de Louis Mettewielaan na een vals bomalarm. Dat schrijft Sudpresse en wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man die de bommelding had gedaan, bleek uiteindelijk zelf de maker van het briefje. De lokale politie van de zone West pakte de man op.

Omstreeks 22.30 uur meldde een bewoner in de lift van het appartementsgebouw een verontrustend briefje te hebben gevonden. Op het briefje stond de boodschap "bom om 23 uur". Een veiligheidszone werd ingesteld en de andere bewoners werden geëvacueerd. Het gebouw werd daarna doorzocht met explosievenhonden, maar die troffen geen verdacht materiaal aan.



De man die de politie verwittigde, werd uiteindelijk zelf opgepakt. Hij had de politie gebeld met het verhaal van het bombriefje. Eerst had de politie hem gewoon ondervraagd over zijn vondst, maar omdat de man wel heel geïnteresseerd was in het onderzoek, gingen ze over tot een tweede ondervraging. De politie deed ook een huiszoeking bij de verdachte.



Door onder andere schriftvergelijking bleek dat hij hoogstwaarschijnlijk zelf het briefje schreef en vervolgens de politie alarmeerde. De man kampt naar eigen zeggen met psychologische problemen, zegt woordvoerster van het parket, Ine Van Wymersch.