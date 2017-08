Persoon doodgestoken met keukenmes in Grâce-Hollogne

SVG

15/08/17 - 14u41 Bron: Belga

Grâce-Hollogne, de Luikse gemeente waar het incident plaatsvond. © google maps.

Luik In Grâce-Hollogne, in de provincie Luik, is gisteravond een verdachte opgepakt die een persoon met verschillende messteken zou hebben omgebracht. Dat meldt het parket van Luik.