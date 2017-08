Illegalen in Maximiliaanpark betalen grof geld voor overtocht

Door: redactie

De laatste weken is er opnieuw veel overlast rondom het Maximiliaanpark en het Noordstation. Plaatsvervangend burgemeester van Schaarbeek Bernard Guillaume (MR) kondigde daarom de komst van een preopvangcentrum in de buurt aan. Maar staatssecretaris Francken is daar niet mee opgezet.



Hij wil de illegalen opsluiten en terugsturen als ze niet vrijwillig terugkeren. Die vrijwillige terugkeer lijkt er voorlopig niet in te zitten. De migranten in het Maximiliaanpark willen koste wat kost in Groot-Brittannië geraken. En daar profiteren mensensmokkelaars van. Zij vragen grof geld om de overtocht te verzorgen. En er zijn heel wat illegalen die dat ervoor over hebben.