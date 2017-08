Politie zoekt getuigen: man probeert 17-jarig meisje te ontvoeren

SVG

Opsporingsbericht De politie heeft op vraag van het parket van Luxemburg, afdeling Neufchâteau, een opsporingsbericht verspreid na een poging tot ontvoering van een 17-jarig meisje op 7 augustus in Bouillon. De feiten vonden plaats tussen 23.30 uur en 24.00 uur in Faubourg de France.

Een man kwam uit zijn voertuig en greep het meisje vast. Ze kon zich losrukken, waarna de belager vluchtte met zijn voertuig in de richting van Frankrijk. Hij verplaatste zich vermoedelijk met een lichtgrijze Opel met Belgische nummerplaat.



De dader is tussen 30 en 40 jaar oud en van Noord-Afrikaanse origine. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft donkere ogen, zwart licht krullend haar, donkere en zware wenkbrauwen, een beginnende baard en een zwarte snor.



Wie de man herkent of informatie heeft over de poging tot ontvoering, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders.



Tips zijn welkom via het gratis telefoonnummer 0800 30300. Getuigen buiten België kunnen terecht op het nummer 0032 2 5544488.