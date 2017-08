Levenloos lichaam aangetroffen langs kanaal in Zwevegem

Alexander Haezebrouck

14/08/17 - 18u10

© Alexander Haezebrouck.

In Moen bij Zwevegem is vanmiddag een levenloos lichaam aangetroffen langs het kanaal ter hoogte van de Sluislaan. Voorbijgangers merkten een rugzak op aan de brug over het water toen ze beneden op het jaagpad een lichaam zagen liggen.