Jeugdhuis Dessel zoekt vandaal met 'lachend kakske'

Door: Dirk Van Gorp

14/08/17 - 17u54

Een buur kon de vandaal fotograferen. © rv.

Jeugcentrum Spin in Dessel kreeg zaterdag een vandaal op bezoek op hun terras. De man maakte voor enkele duizenden euro's schade. Hij gooide stenen door de voordeur, vernielde het terras en de hekken die errond stonden. Met een foto waarin zijn hoofd vervangen werd door de emoji 'lachend kakske', probeert het bestuur van het jeugdcentrum nu de dader op te sporen.

Eén van de buren kon de man fotograferen en met die foto's ging het jeugdhuis op zoek naar de dader. "We hebben zijn gezicht onherkenbaar gemaakt met een lachend kakske", knikt voorzitter Wouter Van Beylen. "Dat is ludiek en er zou op geklikt worden. Precies wat we nodig hadden, want intussen kregen we een tip". De politie zal nu de tip onderzoeken en mogelijk wordt daarmee de dader gevat.