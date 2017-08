Afghaanse vluchteling valt buurman met mes aan omdat hij hem geen geld wilde geven

SVM

14/08/17 - 17u55 Bron: Belga

© Thinkstock.

Antwerpen De correctionele rechtbank heeft Shah Jahan A. (26) uit Antwerpen veroordeeld tot zes jaar cel voor poging tot doodslag op één van zijn buren. De Afghaanse vluchteling had het slachtoffer verwond met een mes omdat hij hem geen geld wilde geven.

De beklaagde kampt met een zware drugs- en alcoholverslaving en valt de bewoners van het appartementsgebouw waarin hij woont regelmatig lastig om geld. Hij durft zich dan wel eens agressief te gedragen, zoals het slachtoffer op 17 april aan den lijve mocht ondervonden.



Shah Jahan A. had hem die morgen om geld gevraagd. Toen de man zei dat hij niets had, had de beklaagde uitgehaald met een mes. Het slachtoffer liep een snee van ongeveer tien centimeter op aan zijn achterhoofd. Hij ging meteen lopen, uit vrees voor nog meer geweld. Een getuige verwittigde de hulpdiensten.



Hevig verzet

De politie kon Shah Jahan A. arresteren, ondanks hevig verzet. Bij een huiszoeking werd het mes teruggevonden. De beklaagde ontkende dat hij gestoken had en verklaarde geen problemen te hebben met zijn medebewoners. In een later verhoor zei hij het zich niet meer te herinneren.



De verdediging had om een voorwaardelijke straf gevraagd, gelet op de achtergrond van de beklaagde. Shah Jahan A. is een politiek vluchteling uit Afghanistan die nooit hulp kreeg voor zijn verslaving. De rechtbank stelde echter vast dat de beklaagde de ernst van zijn problematiek niet inziet en dat hij onvoldoende Nederlands kent om in een ontwenningstraject te stappen. Om hem bewust te maken van de ernst van de feiten en om hem aan te sporen zich in de toekomst koest te houden, kreeg hij een effectieve celstraf van zes jaar opgelegd.