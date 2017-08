Bestuurder opnieuw betrapt op dronken rijden net nadat hij rijbewijs terugkreeg

SVG

14/08/17

Binnenland Een 44-jarige man uit Tervuren die vandaag op de rechtbank in Leuven zijn rijbewijs was gaan afhalen, dat eerder dit jaar was ingehouden wegens rijden onder invloed, is bij een politiecontrole op het middaguur betrapt op dezelfde inbreuk.