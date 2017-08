Buit van overval op horlogewinkel in Genève teruggevonden in Antwerpen

KVDS

In Antwerpen heeft de politie gisteren de buit gerecupereerd van een gewapende overval op een horlogewinkel in het Zwitserse Genève. Dat meldt het Geneefse Openbaar Ministerie. Het gaat om 65 horloges. De politie pakte ook drie verdachten op.

De overval gebeurde afgelopen dinsdag 8 augustus. Volgens het openbaar ministerie van Genève werden de drie gevat dankzij een internationale samenwerking tussen politie en parket in Zwitserland, België en Frankrijk.



De Zwitserse procureur vraagt nu de uitlevering van de verdachten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre elk van de verdachten betrokken is bij de feiten.



Uitlevering

Het Antwerpse parket bevestigt de arrestaties en stelt dat de onderzoeksrechter over de uitlevering van de verdachten aan de Zwitserse autoriteiten zal beslissen.