"Massimo wil alles weten. Hij vraagt naar foto's van papa"

In een vol crematorium in Lochristi is dit weekend afscheid genomen van Kris Manssens uit Balegem. De 43-jarige restaurateur kwam twee weken geleden om bij een ongeval in Duitsland, op terugweg van vakantie. Zijn vrouw en zoon raakten zwaargewond en liggen nog in het ziekenhuis. Omdat ze niet bij de uitvaart konden zijn, werd alles gefilmd. Zij schreven een pakkende brief.

Het gezin reed met hun mobilhome in Beieren toen een 61-jarige trucker achteraan op hen inreed. Voor Kris, die met zijn echtgenote Tamara (42) het restaurant 't Romeins Hof in Velzeke uitbaat, kwam alle hulp te laat. Tamara en zoon Massimo (17) werden in kritieke toestand naar een Duits ziekenhuis gebracht. Beiden in coma, op 100 kilometer van mekaar.



Intussen zijn ze uit hun coma ontwaakt en liggen ze in Gent, samen op een kamer. Bijzonder zwaargewond nog. En veel te zwak om de uitvaart van hun geliefde echtgenoot en vader bij te wonen. "Tamara werd al een tijdje geleden op de hoogte gebracht van het overlijden van Kris", zeggen diens zussen Patricia en Sabrina. "Massimo weet het nog maar sinds vrijdag, een dag voor de uitvaart. Hij had waarschijnlijk wel al een vermoeden. Hij belde sinds hij ontwaakte uit zijn coma altijd naar zijn moeder, maar niet naar zijn vader. De psycholoog vond het ook beter om er niet over te beginnen als hij er zelf niet om vroeg..."





Jij en ik, papa Vanop hun ziekbed proberen Tamara en Massimo het verlies te verwerken. "Ze zijn ernstig gewond", zeggen de zussen van Kris. "Massimo is nog niet zo lang wakker en staat aan het begin van het verwerkingsproces. Hij wil voorlopig graag alleen zijn om te rouwen. Tamara weet het al wat langer, kan het bezoek al aan en is helder van geest. Ze is ook nauw betrokken geweest bij de planning van de uitvaart. Ze heeft de muziek gekozen, de urne, de teksten. En ze heeft een brief geschreven."



Die pakkende brief werd zaterdag voorgelezen op de plechtigheid. "Mijn liefste zoeteke, toen we elkaar leerden kennen, was het meteen liefde op het eerste gezicht", beschreef ze haar relatie met Kris. "We stapten samen in de droom om een restaurant te openen. We ondernamen alles samen, zetten samen onze schouders onder alles. Er stond ons nog zo veel te wachten. Maar het lot ligt anders."



Ook Sky, de golden retriever van het gezin, zat mee in de mobilhome. Die redde mogelijk het leven van Massimo, omdat zijn val deels gebroken werd door het dier. "Je was er eerst tegen dat we een hond namen, maar dan kregen we toch Sky", schreef Tamara nog. "Ik zal mijn uiterste best doen voor Massimo. Ik zal je voor altijd graag zien en je met me meedragen in mijn hart. We zien elkaar ooit terug."



Ook Massimo had mooie woorden voor zijn vader. "Ik zal je voor altijd missen. Je was mijn beste vriend en we moesten nog zo veel avonturen samen beleven. Je stond altijd voor me klaar." Massimo vatte zijn gevoelens samen met één zin: "Jij en ik samen, maar toch zo ver uit elkaar."



De hele plechtigheid werd gefilmd. Sabrina: "We stelden eerst voor dat ze de uitvaart live konden volgen, maar dat wilde Tamara niet. Ze zou het niet aankunnen. Ze wilde het later bekijken. We hadden dan eerst het idee om met de dichte familie later nog een kleinere dienst te doen en de beelden te bekijken, maar Tamara wil het toch al zo snel mogelijk zien. Ze zal het nodig hebben voor het rouwproces. Ook Massimo wil alles weten. Hij vroeg naar foto's van zijn vader en van de vernielde mobilhome." De familie ging gisteren langs in het ziekenhuis met de beelden van de plechtigheid.