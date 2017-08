Al 247.435 donoren, maar we kunnen nóg meer levens redden

ERWIN VERHOEVEN EN FIEN TONDELEIR

14/08/17 - 05u00

© Thinkstock.

Ons land behoort tot de Europese top op het vlak van orgaandonorschap, met 28,4 donoren per miljoen inwoners. Het aantal geregistreerde orgaandonoren blijft ook stijgen: 247.435 in 2016. Toch kunnen niet alle patiënten op de wachtlijsten voldoende snel geholpen worden.

Vorig jaar waren in ons land 247.435 mensen geregistreerd als orgaandonor. Dat zijn er 36.230 meer dan een jaar eerder. In 2005 telde België amper 32.557 geregistreerde orgaandonoren. Per jaar kwamen er het afgelopen decennium dus gemiddeld 22.829 geregistreerde donoren bij. Een 'geregistreerde orgaandonor' is iemand die bij de dienst bevolking van zijn gemeente te kennen gaf, dat er na zijn overlijden organen mogen weggenomen worden. Het kan - tussen haakjes - ook in omgekeerde zin: je kan expliciet laten weten dat je geen orgaandonor wil zijn. Dat aantal 'negatieve registraties' bleef de voorbije jaren nagenoeg stabiel. Momenteel zijn er 189.301 Belgen die zich negatief hebben laten registreren.