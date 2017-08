Ook fipronil in uw kippenhok?

Door: redactie

14/08/17 - 05u00

Het voedselagentschap laat stalen analyseren van een reinigingsmiddel tegen bloedluizen in kippenhokken. Flessen 'Mite-control' zijn via een dierenkliniek aan particulieren verkocht, en kunnen dus in uw tuinhuis staan.

Hebben particulieren hun kippenhok gereinigd met een middel dat fipronil bevat? Dat is de hamvraag, nadat vorige week bij een huiszoeking bij dierenkliniek Venhei in Kasterlee flessen van het zogenaamde 'Mite-control' gevonden werden. Die werden verkocht aan particulieren die thuis kippen hebben lopen. Het product dient om bloedluizen te bestrijden. De producent van het goedje: Poultry-Vision, de spil van de fipronilcrisis.



Het FAVV heeft het product in beslag genomen, en dat wordt nu geanalyseerd. "We kunnen niet zeggen of er wel dan niet fipronil in dat product zit. We wachten de resultaten af. Die kunnen nog enkele dagen op zich laten wachten, want we willen zeker zijn dat ze kloppen", zegt woordvoerster Katrien Beullens. In elk geval is nu al wel duidelijk dat Poultry-Vision niet alleen de sector bediende. Ook particulieren kunnen mogelijk een product met fipronil in handen hebben gekregen.



