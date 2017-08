VIDEO: Hooligans Antwerp vallen bussen met Beerschotfans aan in Mortsel

VTT

13/08/17 - 19u38 Bron: eigen berichtgeving

video Aan het Gemeenteplein in Mortsel zijn vanavond verschillende suppertersbussen van Beerschot Wilrijk aangevallen. De bussen waren op de terugweg van Lier, waar de ploeg van het Kiel deze middag Lierse partij gaf (2-2). De politie is massaal naar Mortsel afgezakt.

De supportersbussen werden in het centrum van Mortsel in een hinderlaag gelegd. Een twintigtal mannen met bivakmutsen en getooid in Antwerpkleuren viel de bus aan met stenen en dergelijke. Uiteindelijk sloegen de mannen van Antwerp snel op de vlucht. Er vielen volgens de eerste berichten geen zwaargewonden.



Ondanks de verhoogde veiligheidsmaatregelen - de Antwerpenaren moesten allemaal per bus naar Lier reizen - werden de bezoekende fans op weg naar huis dus toch nog aangevallen. Bij zeker één bus was er schade aan het glaswerk en de carrosserie.



De politie kon voorlopig nog geen arrestaties verrichten, maar hoopt op basis van camerabeelden de identiteit van de hooligans te achterhalen.