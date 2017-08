Alerte deelneemster reanimeert andere deelnemer die tijdens Dodentocht onwel wordt

Bewerkt door: aja

Een wandelaar die deelnam aan de Dodentocht is zaterdagmiddag onwel geworden in Branst. Dankzij de snelle reactie van andere deelnemers, omstaanders en de hulpdiensten, die meteen met reanimatie begonnen, kon erger voorkomen worden. Dat meldt de organisatie van de Dodentocht.

"De wandelaar is na de reanimatie met een ziekenwagen afgevoerd. Wij hebben net vernomen dat zijn toestand intussen stabiel is. Het slachtoffer is bij bewustzijn en terug aanspreekbaar, maar moet nog in het ziekenhuis blijven voor bijkomend onderzoek", zegt Thomas D'Hondt van de organisatie.