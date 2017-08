Ook vlees van legkippen wordt getest

Bewerkt door: LB

eiercrisis Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) test niet alleen eieren op de aanwezigheid van fipronil, maar ook het vlees van legkippen. Dat bevestigt het FAVV aan De Standaard en Het Nieuwsblad.

Eens de legkip uitgebroed is, wordt ze immers geslacht en bijvoorbeeld verkocht als soepkip. Het vlees van die kippen wordt ook verkocht in Afrika, vooral in Congo.



Het probleem met fipronil stelt zich niet bij de vleeskippen. Die dieren worden reeds na enkele weken geslacht, nog voor ze bloedluizen en dus een behandeling met het middel zouden kunnen krijgen.