Brussels Airport trekt toewijzing e-bussen in

kv

12/08/17 - 06u42 Bron: Belga

© thinkstock.

Brussels Airport heeft de toewijzing van de productie van 30 elektrische bussen aan het Chinese BYD ingetrokken nadat de Brusselse rechtbank van koophandel de toewijzing al geschorst had. Aanleiding van de rechtszaak was een klacht van de Belgische busconstructeur VDL. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De nationale luchthaven schreef begin vorig jaar een aanbesteding uit voor de aankoop van 30 elektrisch aangedreven bussen die tegen 2018 zouden worden ingezet. Uiteindelijk kwam het Chinese BYD als beste van negen kandidaten uit de bus. BYD vroeg naar verluidt 330.000 euro per bus en was daarmee 33 procent goedkoper dan het nummer twee, VDL Bus Roeselare.



VDL stapte naar de rechter in Brussel. Het bedrijf argumenteerde dat Brussels Airport BYD extra informatie over de prijs had moeten vragen omdat het bod abnormaal laag leek. De Brusselse rechtbank van koophandel gaf de West-Vlamingen net voor de zomervakantie gelijk en schorste de toewijzing. In het vonnis, dat De Tijd kon inkijken, zegt de rechter niet dat de prijs van BYD abnormaal laag is, wel dat Brussels Airport de resultaten van het prijsonderzoek onvoldoende heeft weergegeven.



Brussels Airport beklemtoont de Europese regels over overheids- opdrachten te hebben gevolgd. De luchthaven heeft de toewijzing wel ingetrokken en onderzoekt het dossier.