Al 48 jaar burenruzie in de Boerderijstraat

De twijfelachtige trofee voor 'langst aanslepende burenruzie' gaat naar Sint-Eloois-Winkel. Daar kwam het deze week na 48 (!) jaar van verbale agressie voor de eerste keer tot een fysiek treffen, met hoofdrollen voor een borstelsteel en emmers water. "Burenruzies kunnen decennia aanslepen, ze gaan over van generatie op generatie."

De Boerderijstraat in Sint-Eloois-Winkel. De huizen zijn misschien wat gedateerd, maar voorts: een rustige buurt om te wonen. Althans, zo lijkt het. Want al bijna een halve eeuw vormt de straat het decor voor laag-bij-de-grondse scheldpartijen en luide verwensingen. Die zijn afkomstig van de 76-jarige A. en haar 78-jarige echtgenoot. "Niemand weet nog waarom het ooit begonnen is of wat de precieze reden van hun gedrag is", zegt overbuur Johan Deseure (70). "Maar ze laten geen gelegenheid onbenut om kwetsend uit de hoek te komen. Toen mijn vrouw Anita kanker had - ze is ondertussen gelukkig genezen - kreeg ze tijdens het ramen lappen dit te horen: 'Ga maar snel terug naar binnen, kankerpatiƫntje.' Bij een buurvrouw die weduwe was geworden nadat haar man van een dak was gevallen, vond ze het leuk om voortdurend 'Kom Van Dat Dak Af' te zingen.



De voorbije week was er voor het eerst een fysieke confrontatie. Johan was het slachtoffer. "Ik stond buiten te praten met een kennis toen A. me zonder enige aanleiding de huid begon vol te schelden. Met ingehouden woede ben ik de straat overgestoken om te vragen waarom ze het op mij gemunt had. Maar voor ik twee woorden kon zeggen, kieperde ze enkele emmers water over mijn hoofd. Haar man sloeg me met een borstel op mijn arm. Zo hard, dat de steel afbrak."



