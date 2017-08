Bijna 8.600 deelnemers wandelen Dodentocht uit - nooit eerder zoveel blaren

kv

12/08/17 - 23u24 Bron: Belga

Een van de mooiste plekjes langs de Dodentocht, het kasteel van Hingene, ook gekend als Kasteel d'Ursel. © Photonews.

De 48ste Dodentocht in Bornem zit erop. 8.582 deelnemers hebben de finish gehaald. Dat meldt de organisatie vanavond in een persbericht. Dat betekent dat er van de 13.952 ingeschreven wandelaars en lopers er 5.370 onderweg hebben opgegeven. Een 28-tal lopers finishte al om 7 uur.

Gisterenavond om 21 uur werd het startschot gegeven van de 48ste Dodentocht. Voor het eerst moesten deelnemers verplicht vooraf inschrijven. 13.952 wandelaars en lopers deden dat. Of zij ook allemaal aan de start zijn verschenen, is nog altijd niet duidelijk.



"De deelnemers zijn met zovelen. Soms werkt de scan ook niet, omdat ze de badge onder hun kleren dragen. Of worden ze bij de start niet ingescand, maar onderweg wel. Het is dus moeilijk om te zeggen hoeveel mensen er exact gestart zijn. Maar er waren niet veel badges meer over. Wij blijven dus vasthouden aan de 13.952 inschrijvingen," zegt Thomas D'Hondt van de organisatie.