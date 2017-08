48ste Dodentocht van start met nieuw inschrijvingsrecord

kv

12/08/17 - 00u27 Bron: Belga

Een van de mooiste plekjes langs de Dodentocht, het kasteel van Hingene, ook gekend als Kasteel d'Ursel. © Photonews.

In Bornem is vanavond om 21 uur het startschot gegeven van de 48ste Dodentocht. Hoewel de organisatie voor het eerst (lang) vooraf inschrijven verplicht maakte, is het deelnemersrecord opnieuw gesneuveld. Na het record van 12.608 deelnemers vorig jaar, wagen ditmaal in principe 13.952 ingeschrevenen uit 35 landen zich aan de calvarie van 100 kilometer.