Caravan komt los en spat volledig uit elkaar op E19

video In volle avondspits heeft zich deze avond een ongeluk met een caravan voorgedaan op de E19 richting Antwerpen aan afrit Kontich. Rond vijf uur bolde een koppel toeristen en hun kinderen richting Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. Om een nog onbekende reden kwam de caravan die ze meesleurden los en vloog die op eigen houtje de afrit van Kontich op.

Na de klap op de berm bleef er nog maar weinig over van het gevaarte. Er zat niemand in de caravan op dat moment dus er vielen geen gewonden. De afrit richting Kontich was een uur lang afgesloten. Takel- en hulpdiensten hadden heel wat werk om alle losgekomen stukken te bergen. Iets na zes uur was de situatie terug onder controle.

