Schaarbeekse burgemeester kondigt tijdelijke pre-opvang voor transitmigranten aan

Er komt een tijdelijk pre-opvangcentrum om de vele migranten in het Brusselse Maximiliaanpark op te vangen. Dat meldt Bruzz en wordt aan Belga bevestigd door plaatsvervangend Schaarbeeks burgemeester Bernard Guillaume (MR). Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) distantieert zich en benadrukt dat er geen afspraken gemaakt zijn voor een opvangcentrum voor mensen die geen asiel willen aanvragen in België. Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er zo'n pre-opvangcentrum komt.

Het opvangcentrum zal volgens Guillaume een capaciteit van 100 à 200 personen hebben. De locatie is nog niet gekend, maar zal zich naar alle waarschijnlijkheid in een straal van 500 meter rond de Dienst Vreemdelingenzaken bevinden. Het opvangcentrum zal de migranten juridische steun verlenen en dat in hun eigen taal.



Er wordt wel benadrukt dat het centrum slechts tijdelijk is, want de betrokken partijen willen geen extra toestroom creëren. "Het dient om de migranten die er nu al zijn te helpen om van het Noordstation en het Maximiliaanpark weg te raken en hen tijdelijk onderdak geven", aldus Guillaume.



Er heeft deze middag overleg plaatsgevonden met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), de burgemeester van de Stad Brussel Philippe Close (PS) en plaatsvervangend burgemeester van Schaarbeek Bernard Guillaume (MR).



Risico

Bij het kabinet Francken klinkt het dat dat overleg "constructief" verlopen is, en dat afgesproken werd om de politieacties en infocampagnes voort te zetten. "Maar er zijn geen afspraken gemaakt voor een opvangcentrum voor mensen die geen asiel willen aanvragen in België. Dat zou een enorm risico vormen om transitmigranten aan te trekken. Als de gemeente dit initiatief wil nemen, dan raden wij dit ten stelligste af. Het is geen goed idee", klinkt het.



Ook minister Jambon benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er zo'n pre-opvangcentrum komt. "Het is net de bedoeling dat er geen tentenkampen ontstaan. Daarom zijn er regelmatig acties van de politie. Het gaat hier om mensen die illegaal op ons grondgebied zijn en die ook helemaal niet willen blijven."



In 2015 werd al een soortgelijk pre-opvangcentrum opgericht, toen in het WTC III-gebouw. Maar op het kabinet Francken wordt benadrukt dat het toen ging om mensen die in België asiel wilden aanvragen. "Dat was een heel andere situatie. Mensen die vandaag in ons land asiel willen aanvragen worden meteen opgevangen."