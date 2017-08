Chaotische avondspits in Brussel en Antwerpen

Door: FT, KVE

Rond Antwerpen is het deze avond ongewoon druk op alle invalswegen en op de Antwerpse ring. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving indien mogelijk te vermijden. Ook op de Brusselse Ring verloopt de avondspits chaotisch.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staat er momenteel 190 kilometer file. "Relatief veel voor een vakantiedag", klinkt het.



Vooral in Antwerpen is het aanschuiven geblazen. Het is ongewoon druk op alle invalswegen en op de Antwerpse ring. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving indien mogelijk te vermijden. Enkele kleine ongevallen vanochtend en -middag zorgden voor filevorming en die files raakten in de loop van de dag niet meer opgelost. "De verklaring valt allicht te zoeken bij een combinatie van een typische vrijdagspits, de uittocht voor het verlengde weekend en het einde van het bouwverlof", klinkt het.



Zowel op de E17 als de E313 doe je er vanavond meer dan een half uur langer over dan normaal om tot op de Antwerpse ring te geraken, en daar is de situatie evenmin rooskleurig. Richting Nederland loopt de wachttijd op de R1 vanaf Linkeroever op tot een uur, richting Gent tot drie kwartier. Op de R2 tussen Beveren en het knooppunt Haven van de A12 sta je een uur aan te schuiven richting Nederland en een half uur in de richting van Gent, voornamelijk door werken die daar aan de gang zijn. De problemen zullen allicht nog de hele avondspits aanhouden.



Een uurtje geleden vond ook op de Brusselse Ring een ongeval plaats. Daar staat, ter hoogte van het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe in de richting van Luik, een voertuig in brand. De hoofdweg is er versperd. De brandweer is intussen ter plaatse.