Vakantiegangers met 42 uur vertraging vertrokken uit Lanzarote

Door: redactie

11/08/17 - 12u41 Bron: Belga

© afp.

De 169 vakantiegangers die sinds woensdag vastzaten op de Canarische eilanden Lanzarote en Fuerteventura, zijn vanochtend dan toch naar huis kunnen vertrekken, zo meldt Tui. De touroperator voorziet voor de getroffen reizigers een vergoeding van 400 euro.

De reizigers konden woensdagnamiddag om 16.30 uur niet naar huis vertrekken, omdat het vliegtuig dat hen naar Brussel moest brengen in Lanzarote aan de grond stond met technische problemen. Omdat er wisselstukken moesten worden overgevlogen, heeft het uiteindelijk 42 uur geduurd voordat de toeristen weer konden vertrekken. Vrijdagochtend om 10.30 uur is hun vliegtuig dan toch kunnen opstijgen.



"Zodra we wisten dat een oplossing meerdere uren in beslag zou nemen, brachten we alle passagiers onder in een hotel", had Tui-woordvoerder Piet Demeyere gisteren al verduidelijkt. "Op die manier hebben we voldoende tijd om de technische problemen op te lossen. De vakantiegangers kunnen op die manier bovendien op de meest comfortabele manier terugkeren."



Vergoeding

De touroperator heeft nu beslist om iedere getroffen vakantieganger een vergoeding van 400 euro toe te kennen, deelde Demeyere vandaag nog mee. Ook een negentigtal andere vakantiegangers, die in de omgekeerde richting met het toestel via Lanzarote hadden moeten doorvliegen naar Fuerteventura en die donderdag de overtocht met een ferry maakten, komen daarvoor in aanmerking.





Lees ook Tweehonderdtal Belgen al twee dagen vast op Lanzarote en Fuerteventura