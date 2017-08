Loop jij de Dodentocht mee? Dé ultieme tips om hem te overleven

Door: FT

11/08/17 - 12u47

Een Palmpje hoort er niet meer bij, want de Dodentocht houdt geen halt meer in de brouwerij. De voetjes even laten rusten - niet langer dan vijf minuten best - moet wel. © Galicia.

Allicht lig je languit in de zetel, voeten op de salontafel. Om ze nog even de rust te gunnen die ze nodig hebben om deze avond (start om 21 uur) de Dodentocht aan te vangen. Tijd dus om nog even volgende checklijst te overlopen en een aantal tips in het achterhoofd te houden. Succes alvast!

1. De eerste tip is misschien wel de belangrijkste (en meest vanzelfsprekende): zorg voor degelijke wandelschoenen die al ingelopen zijn en span je schoenen vooral niet te hard aan. Wie nu nog om nieuw schoeisel moet, is eraan voor de moeite en maakt best nu al een kruis over de 100 kilometer.



2. Bepampel je voetjes als baby's: hou ze eerst en vooral droog. Zorg ook voor extra kousen en ververs die regelmatig. Probeer zweetvoeten en door regen doordrenkte sokken te allen tijde te vermijden. Dat wil ook zeggen: neem geen voetbaden tijdens de tocht. Verfrissen mag wel, maar droog de voeten goed af. Blaren ontstaan sneller in een vochtige en warme omgeving.



3. Heb je toch blaren? Doorprik ze en plak er een pleister op. Het Rode Kruis is op elke controlepost aanwezig en kan elk soort wondjes verzorgen. Denk er weliswaar ook aan een naaldje en wat pleisters van thuis mee te nemen.



4. Zorg niet alleen voor pleisters op de tenen, enkels, hielen of onderkant van de voeten. Denk ook aan je... tepels, jawel! Want een nylon looptruitje kan behoorlijk gaan schuren. Plak dus ook de tepels af.



5. Wie z'n voeten even wat rust wil gunnen of het gewoon even niet meer ziet zitten, bijt toch best even keihard op de tanden. Kijk naar het uur wanneer je pauze neemt en zorg ervoor dat je zeker niet langer dan vijf minuten stilzit! Dit om stramme spieren en verzuring tegen te gaan.



6. Eet en drink regelmatig. Probeer onderweg drie keer iets te nuttigen. En overbodig om te zeggen, maar vermijd alcohol (een trappist drink je beter op de overwinning). Hou het dus bij sportdrank en water. Opgelet: drink geen gekoelde dranken tijdens de tocht of vlak erna. En denk af en toe ook aan een snuifje zout, om niet te veel zout te verliezen tijdens het zweten.



7. Het weer vanavond, deze nacht en morgen belooft niet veel goeds. Een zonnepet mag je achterwege laten, net als de zonnecrème, maar berg wel een lange broek en regenjasje op in de rugzak zodat je niet teveel afkoelt.



8. Aan de start ziet alles er nog rooskleurig uit: veel supporters aan de zijkant van het parcours, een echte feeststemming in Bornem. Maar loop niet te hoog van stapel: de eerste tien kilometer loop je best op je gemak. Onthou dat het om een lange, volgehouden inspanning gaat (voor als je dat toch stiekem zou vergeten zijn).