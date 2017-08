Bart De Wever en 1.000 andere lezers wensen Jonas (13) een gelukkige verjaardag

Door: Nina Bernaerts, TK

11/08/17 - 09u39

© Klaas De Scheirder.

video Jonas Van Belle is gisteren 13 jaar geworden en dat zal de arme postbode van de De Bruynlaan in Wilrijk geweten hebben. Meer dan 1.000 kaartjes en cadeautjes kreeg de jongen toegestuurd na een oproep in onze krant. Bart De Wever stuurde zelfs een videoboodschap vanuit de VS, waar de burgemeester op vakantie is. "Duizendmaal bedankt aan al die lieve mensen," zegt mama Melissa.

De ouders van Tom Waes stuurden een foto van hun zoon. © Nina Bernaerts. Het was chaos bij Jonas thuis in Wilrijk. 1.000 kaartjes? Nee, dat had de familie niet zien aankomen. "Ik had nooit gedacht dat de oproep zo zou aanslaan, ik heb de impact onderschat. De teller staat ondertussen op 1.000, en elke dag komen er nog binnen. Het is ongelofelijk, hier zijn geen woorden voor," vertelt mama Melissa geëmotioneerd.



In theorie wordt Jonas nu 13, maar eigenlijk loopt de jongeman ettelijke jaren achter. Mentaal haalt hij een leeftijd van 8 jaar. Dat is niet altijd gemakkelijk voor het gezin. Daarbij heeft hij ook ADHD. Te veel prikkels kunnen hem een echte woedeaanval geven. Maar daar is dezer dagen weinig van te merken, ondanks de massale aandacht. Elke dag loopt hij ettelijke keren de trap af naar de brievenbus. Waar er tot voor kort maar een magere buit hem stond op te wachten, was dat de afgelopen week compleet anders. "Dinsdag was het hoogtepunt, de postbode had zoveel bij dat ze met zakken tegelijk kwamen aandraven. Het geraakte gewoon niet in de brievenbus, ik had medelijden met de arme man." Lees ook Hoofdredacteur De Standaard verwijt De Wever pestgedrag en vergelijkt hem met Trump

"Hij start een heksenjacht": De Wever en De Standaard in de clinch





Verbluffend

Gisterenmiddag, op Jonas zijn eigenlijke verjaardag, stond zelfs een kabinetsmedewerker van Antwerps burgemeester De Wever aan de deur om Jonas een gelukkige verjaardag te wensen.



"Ik kan niet goed onder woorden brengen wat ons overkomt. Plots stond die man hier, met een kadootje en een videoboodschap van Bart De Wever (De Wever is momenteel met zijn gezin op vakantie in de Verenigde Staten, red.). Jonas heeft dan nog een T-shirt en een pet gekregen van de stad. Hij staat echt te glunderen", vertelt Melissa.



Het is verbluffend hoeveel lezers van onze krant oprecht tijd hebben gestoken in een attentie voor Jonas; een strip van Kiekeboe van de Antwerpse Snorrenclub, een nachtlampje met Jonas' naam en leeftijd, een gepersonaliseerde kaart van 'Verschrikkelijke Ikke' met een foto van Jonas. Ook voetbalclub Beerschot Wilrijk verzond een kaartje. De ouders van Tom Waes stuurde hem een gesigneerde foto met gelukwensen.