Al 1.000 buitenlandse criminelen teruggestuurd

Door: redactie

11/08/17 - 05u00

Staatssecretaris Theo Francken in een gesloten centrum voor illegale migranten in Merksplas. © belga.

Gisteravond is de duizendste buitenlandse crimineel dit jaar het land uitgezet, om in zijn thuisland zijn straf verder uit te zitten. Het gaat om een Serviër die veroordeeld was tot 3 jaar cel wegens diefstal met braak, geweld en bendevorming.

Het uitzetten van gevangenen met een andere nationaliteit is een prioriteit voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In 2014 waren er 625 zogenaamde verwijderingen, vorig jaar was dat aantal fors gestegen tot 1.595. "We doen dat steeds vaker en vlotter, dankzij verdragen over repatriëringen met Irak, Somalië, Kameroen, Nigeria en Marokko. In juli is nog een hoge diplomatieke missie naar Algerije gereisd om de onderhandelingen over een verdrag kracht bij te zetten, want de Algerijnse autoriteiten zijn terughoudend als het gaat over de identificatie en terugkeer van hun landgenoten. Ik verwacht dat we in het voorjaar van 2018 een akkoord zullen bereiken", aldus Francken.



60% van de uitgezette criminelen komen uit Albanië, Marokko, Roemenië en Algerije. "Het overgrote merendeel is veroordeeld wegens diefstallen en overvallen, maar er zijn ook zware criminelen in drugsdelicten, mensenhandel en prostitutie bij." (SSL/BMK)