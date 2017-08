Auto twee keer over de kop: tiener kruipt door oog van de naald in Ninove

Tim Van Damme

11/08/17 - 01u45 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video In Ninove is vannacht een 19-jarige automobilist door het oog van de naald gekropen bij een spectaculair verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor middernacht op de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van de grens van deelgemeenten Nederhasselt en Aspelare.

Om een nog onduidelijke reden verloor de man uit Affligem de controle over zijn stuur in een van de bochten. Zijn wagen week uit naar rechts en miste  op een haar na een duiker.



Het voertuig ging overkop en belandde in een weiland. De chauffeur werd voor medische controle naar het ASZ in Geraardsbergen afgevoerd.