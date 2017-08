"Hij maakte me wakker met mes op m'n keel": Thomas (24) werd voor viervoudige moord ook bedreigd door bodybuilder

BART BOTERMAN

Alexander Dean (24), de dader van de viervoudige moord, had bijna een vijfde slachtoffer gemaakt. Thomas V. (24) uit Brugge werd eind april bedreigd omdat hij Maïlys onderdak had gegeven. "Ik werd wakker met een mes op mijn keel. Daarna zwaaide hij richting mijn hoofd en stak hij de dolk in mijn matras", vertelt hij.

Alexander Dean verscheen gisteren opnieuw voor de onderzoeksrechter, die hem nu ook officieel aanhield voor de moord op een fotograaf. © photo news.

Thomas V. leerde Maïlys kennen toen ze wegging bij Alexander Dean en een onderkomen zocht. Hij was op zoek naar een huisgenoot en een collega bracht de twee samen. Ze zouden uiteindelijk 3 weken samenwonen. "We konden goed opschieten en er begon zelfs iets te bloeien tussen ons. We hadden gekust. Ik wist dat ze uit een relatie kwam en dat er problemen waren geweest, maar verder was ik niet op de hoogte", zegt Thomas.



Op een avond kwam Maïlys niet naar huis. "Ik stuurde een berichtje omdat ik ongerust was. Ze stuurde dat alles in orde was en ik mij geen zorgen moest maken, waarop ik ging slapen. Plots werd ik wakker met een mes op mijn keel." Het was Alexander Dean die samen met Maïlys naar het appartement was afgezakt. "Maïlys zei niets en was bang. Ze werd wellicht gedwongen om hem de weg naar mijn appartement te tonen en haar sleutels af te geven."



