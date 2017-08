VIDEO: Wat complimentjes, een fooi en weg is je geld! Kusthoreca geplaagd door nieuwe 'wisseltruc'

BART BOTERMAN EN ERWIN VERHOEVEN

11/08/17 - 05u00

De oplichterij gebeurt bij het afrekenen. © thinkstock.

video Minstens 15 horecazaken aan de kust zijn deze maand al opgelicht met de zogenaamde wisseltruc. In de war gebracht door allerlei afleidingsmanoeuvres, geven handelaars wisselgeld terug op een bedrag dat ze nooit hebben ontvangen. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is dit fenomeen in opmars.

Minstens vijftien handelaars aan de Westkust - van De Panne over Nieuwpoort en Middelkerke tot in Oostende - zijn de voorbije dagen het slachtoffer geworden van de zogenaamde wisseltruc. Dader is telkens een Franstalige vrouw van een jaar of 40. Altijd in het gezelschap van een getatoeëerde man en soms ook samen met een wat zwaarder gebouwde vrouw. Gisteren werden ze twee keer gesignaleerd in Nieuwpoort-Bad. De politie patrouilleerde in burger. Er liepen geen nieuwe aangiftes binnen.



