De Panne getroffen door 'zondvloed': ondergelopen parkeergarages en kelders

Jelle Houwen

10/08/17 - 23u59 Bron: eigen berichtgeving

De ondergelopen Veurnestraat, een toegangsweg naar De Panne. © Jelle Houwen.

De Belgische kust werd deze avond getroffen door een echte zondvloed. Van 18 uur tot 23 uur regende het er onophoudelijk hard. Vooral De Panne werd zwaar getroffen, allicht het gevolg van een wolkbreuk.

Volgens Weerstation Westkust viel er in die tijdspanne 86 liter water per vierkante meter, dat bovenop de 26 liter kwam die eerder de dag al viel. De gevolgen bleven niet lang uit: de brandweer werd overstelpt met tientallen oproepen. Ze moesten in de loop van de avond de hulp inroepen van collega's uit Koksijde, Veurne, Oostduinkerke en Diksmuide, die met een extra zware debietpomp kwam.



Parkeergarages onder water

Er kwamen in enkele uren tijd tussen 70 tot 100 oproepen binnen. Vooral de Veurnestraat en de Bortierlaan werden zwaar getroffen. In de Bortierlaan stonden 10 tot 15 parkeergarages een meter onder water. Diverse auto's bevonden zich nog in die garages. Ook koelkasten en ander materiaal dreven in het water. In de Duinhoekstraat liepen een grote serre en garage onder water.



Voetbalwedstrijd afgelast

De meeste oproepen kwamen voor ondergelopen kelders maar ook de riolen in enkele tientallen straten kregen het water niet meer weggewerkt. Door de zondvloed werd ook een voetbalwedstrijd afgelast. De brandweer is al de hele avond bezig met alle noodoproepen.