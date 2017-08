Twintiger die zeven uur onwel op tram zat, overleden

Door: FT

De twintiger was 's ochtends op tram 24 gestapt, zeven uur later merkte een passagier op dat de man in een rare houding lag. Hij gaf geen teken van leven meer. © Benoit De Freine.

De jongeman die vorige week zeven uur lang onwel op een tram zat in Antwerpen, zonder dat iemand dat opmerkte, is overleden. Op camerabeelden was te zien hoe de 27-jarige 's ochtends rond 7 uur achteraan plaatsnam in de drukbezette tram en er onmiddellijk in slaap viel. Pas omstreeks 14.40 uur zag een andere passagier dat er iets mis was: de twintiger vertoonde een eigenaardige kleur en gaf geen teken van leven meer. De passagier verwittigde de trambestuurder die meteen een noodoproep uitstuurde. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te reanimeren. Hij werd uiteindelijk overgebracht naar het Middelheimziekenhuis. Daar is hij vandaag overleden.