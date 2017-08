Door: redactie

De politie voerde vandaag huiszoekingen uit op elf verschillende plaatsen in ons land in verband met het fipronilschandaal. Zeventig agenten namen deel aan de actie, samen met medewerkers van het Federaal Voedselagentschap. Er werd "belastend materiaal" in beslag genomen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Ook in Nederland waren er huiszoekingen en zijn twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend opgepakt.