Minder eikenprocessierupsen in Limburg door koud weer

Door het koude weer met strenge vorst in het voorjaar zijn er dit jaar minder eikenprocessierups in Limburg. Dat maakten gedeputeerde voor Milieu Ludwig Vandenhove (sp.a) en Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum bekend. "Door de koude werd de ontwikkeling van de bladeren van de zomereik zo sterk vertraagd dat er geen voedsel was voor de jonge rupsen", aldus Vandenhove.

In bomen die in april nog vol rupsen zaten, werden er een maand later geen meer aangetroffen. "De meeste eikenprocessierupsen verpoppen in deze tijd tot vlinders en gaan dan eitjes leggen die volgend jaar uitkomen. De weersomstandigheden zijn hierbij belangrijk. Regenbuien, vooral stortbuien en windvlagen, zijn dodelijk voor de vlinders", legt Crevecoeur uit.



De nachtvorst had wel niet overal effect, want in de kernzone Bocholt-Bree-Kinrooi en Maaseik bleven er nog gebieden over die veel last hadden van de rups, maar dit was meestal buiten de bewoonde zones.



De brandharen van de rupsen veroorzaken huidirritatie. Om voorspellingen naar volgend jaar te doen gebeuren tellingen naar het aantal vlinders. Limburg blijft sowieso grensoverschrijdend samenwerken met de provincies Nederlands-Limburg en Antwerpen. "In september zitten we opnieuw samen ter voorbereiding voor het indienen van een Europees project", zegt de Limburgse gedeputeerde.



"De rupsen worden al meer dan tien jaar in deze regio's intensief bestreden, maar het besef groeit dat dit blijven doen niet de beste oplossing is. Belangrijk is te zoeken naar nieuwe technieken. In het kerngebied waar eikenprocessierupsen voorkomen zien we een duidelijke afname van de biodiversiteit en de vitaliteit van de zomereiken. Rupsen die elk jaar de bomen kaal vreten of de bestrijding ervan kunnen mee de oorzaak zijn", besluit Vandenhove.