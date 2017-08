Deur van auto valt dicht: brandweer bevrijdt meisje (1) uit gesloten wagen

Door: Didier Verbaere

10/08/17 - 15u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

Wetteren

De brandweer van Wetteren bevrijdde vanmiddag omstreeks 14 uur een meisje van 1 jaar oud uit een gesloten wagen in de Moerstraat. De mama had haar dochter op de achterbank gezet toen de deur van haar Opel dichtsloeg. Haar autosleutels lagen eveneens achter slot en grendel.



Er zat niks anders op dan de hulpdiensten te verwittigen. De brandweer kon met behulp van een straffe ijzerdraad na wat vissen het slot van de deur openen. "Mocht het warmer weer zijn, we hadden wel een raam ingeklopt maar nu was er geen direct gevaar voor het meisje", wist Romain Van Bever van de Wetterse brandweer.



Het kind vond de aandacht wel grappig en stond de hele tijd te dansen op de zetel van de wagen. Maar de vraag om de deur te openen, dat begreep ze nog niet helemaal. Na een kwartiertje kon de mama haar dochter weer in de armen sluiten.