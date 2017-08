Boot vaart tegen pijler op Schelde

Koen Baten

10/08/17 - 15u25 Bron: eigen berichtgeving

© Koen Baten.

Baasrode Op de Schelde in Baasrode bij Dendermonde  is kort na de middag een boot van veertig meter lang tegen een pijler gevaren. De schipper kampte met een probleem aan de motor en raakte stuurloos. Hij botste tegen de pijler die een groot gat maakte in de romp.