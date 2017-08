Radio 1 verwijdert bewerkte foto waarin Maggie De Block groen uitslaat van eieren

Door: ADN

10/08/17 - 10u57 Bron: Het Nieuwsblad

© Facebook.

Fipronil in eieren Op de Facebookpagina van Radio 1 is een opvallende bewerkte foto van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verschenen. In het bewerkte beeld is de politica te zien met een bord eieren voor haar neus en een groen hoofd. De begeleidende tekst: De minister van Volksgezondheid stelt de kamercommissie gerust... De Block: "Eieren eten is veilig".