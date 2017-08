Door: redactie

Deze morgen haalde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx nog eens Mimi Smith op de radio. Mimi Smith heeft een hele mooie carrière op radio en tv achter de rug. We kennen haar onder andere van het VTM-kookprogramma Lekker Thuis, waar ze aan de zijde stond van Piet Huysentruyt. Smith is inmiddels 76, maar het viel Sven & Anke vooral op hoe jong Mimi Smith nog klonk. Wat doet ze om jong te blijven? En blijkt dat ze zelfs Lekker Thuis nog niet vergeten is.