Geesteszieke zoon die moeder vermoordt werd niet opgevolgd: "Hij was niet gek genoeg om geïnterneerd te worden"

KEN STANDAERT

10/08/17 - 05u00

© Jimmy De Schrijver.

Zelfverklaard satanist Bartosz Z. (35) heeft zijn 60-jarige moeder Ludmila omgebracht in haar flat in Diepenbeek. "Het gerecht had dit kunnen vermijden", vindt Ludmila's partner Dirk Bex. "Zij wisten dat Bartosz een psychiatrisch patiënt was en agressief uit de hoek kon komen."

Bebloed stapte Bartosz Z. gisterochtend rond 6.45 uur het commissariaat binnen. Hij vertelde er hoe hij zijn 60-jarige moeder Ludmila enkele uren voordien om het leven gebracht had in de flat die ze deelden aan de Keizel in Diepenbeek. De politie snelde ter plaatse en ontdekte er het levenloze en zwaar toegetakelde lichaam van de vrouw. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de Poolse dertiger - die gekend stond als psychotisch en een gerechtelijk verleden heeft - minstens één steekwapen gebruikte om zijn moeder te doden. Eind juni nog stond Z. - in camouflagepak - voor de rechter in Hasselt omdat hij vorig jaar kapelletjes vernield had en er Mariabeeldjes stal of zelfs onthoofdde. Kort erna werd hij opgepakt en volgde hij een zestal weken een verplichte behandeling in een psychiatrisch centrum. Voor de vernielingen aan de kapellen had hij ook al in een instelling in Sint-Truiden gezeten. "Die beeldjes bespioneerden mij omdat ik Satan volg", zei hij enkele weken geleden voor de rechtbank. "En jullie discrimineren Satan. Daarom heb ik zo gek gedaan. Ook omdat ik geprovoceerd word door die mensen met hun kapellen. Zij moeten gestraft worden." De rechter fronste de wenkbrauwen en vroeg de openbare aanklager of een internering niet de beste oplossing voor de man was. "Daarvoor is hij niet gek genoeg. Ik vorder acht maanden cel", repliceerde de procureur.



"Volgende woensdag zou het vonnis vallen", zucht Ludmila's partner Dirk Bex. "Nu zullen ze wel zeggen dat hij gek genoeg is om hem te interneren, nu Ludmila er niet meer is. Zij was de enige die nog wat met hem kon babbelen als hij een agressieve uitspatting had. Dan ging hij in zijn kamer afkoelen tot hij in slaap viel, maar nu is hij waarschijnlijk nog verder buiten zijn zinnen gegaan dan anders."



