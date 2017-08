Gewapende man verschanst zich in woning nadat hij op hond van buurman schoot, grote politiemacht aanwezig

Door: redactie

9/08/17 - 22u13 Bron: L'Avenir

© belga.

Wanze Een gewapende man verschanst zich momenteel nog steeds in een woning in Wanze nadat hij eerder een geweerschot had gelost. Er zijn tijdens de schietpartij geen gewonden gevallen, laat Claude Parmentier, de burgemeester van het dorp, weten. Er is wel nog altijd een grote politiemacht aanwezig omdat ze de man nog niet hebben kunnen arresteren, schrijft de Franstalige krant L'Avenir.