Jonge politiemotard zwaargewond na ongeval tijdens wielerkoers

9/08/17 - 20u56

Beernem Een jonge motard van de politie Het Houtsche raakte deze avond zwaargewond bij een verkeersongeval tijdens een wielerkoers in Beernem. De dertiger was op zijn motor bezig met koersbegeleiding en reed een eind voor de wielrenners voorop. Om 18.30 uur, vlak voor de tweede doortocht van de renners, ging het verkeerd. Een zestiger wou met zijn bestelwagen de Parkstraat (waar de koers gereden werd) dwarsen om linksaf te slaan.

De man mocht dat doen omdat hij geen verbod kreeg van de seingevers. De motard die kwam aangereden merkte echter niet op dat de zestiger zijn manoeuvre al was ingezet. Op volle snelheid reed de politiemotard in op het bestuurdersportier van de wagen. De politieman schoof op zijn motor door en kwam hard ten val. Op het ogenblik van het ongeval was de koers net bezig en honderden mensen zagen het ongeval gebeuren. Er ontstond dan ook meteen flink wat paniek.



De motard was aanvankelijk buiten bewustzijn en kreeg van omstaanders de eerste zorgen toegediend. Hij werd met een open beenbreuk en zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de gecrashte motor vlak aan het parcours van de wielrenners lag werd een scherm geplaatst door de brandweer. Pas op het einde van de koers, rond 20 uur, kreeg men de toestemming om de motard en wagen te laten takelen. De vaststellingen gebeurden zoals de wet voorschrijft door een andere politiezone.