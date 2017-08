Marcel Colla over eiercrisis: "Hopelijk wordt er deze keer wél beslist op basis van feiten"

SVM

"Ik hoop dat er dit keer beslissingen worden genomen op basis van de feiten en dat men niet de fout maakt van voort te gaan op speculaties en onjuistheden die in de media circuleren." Dat zegt oud-minister Marcel Colla telefonisch vanuit Italië.

De Antwerpse socialist Colla moest tijdens de dioxinecrisis van 1999 samen met toenmalig CVP-minister van Landbouw Karel Pinxten ontslag nemen als minister van Volksgezondheid en Pensioenen. Hij had van in het begin volgehouden dat de dioxinecrisis geen gevaar voor de gezondheid vormde. Dat werd hem in politiek opzicht fataal toen er almaar meer bewijzen van fraude met smeerolie in het kippenvoer opdoken. Premier Dehaene moest zijn ministers van Volksgezondheid en Landbouw de laan uitsturen, temeer omdat de crisis in volle verkiezingstijd aan de oppervlakte kwam.



Colla zegt nu dat hij in Italië het nieuws over de fipronilcrisis niet op dezelfde manier kan volgen als thuis, maar hij heeft natuurlijk ook daar een en ander opgevangen. En de jongste voedselcrisis roept inderdaad herinneringen op aan de dioxinecrisis van 1999, toen het ook over kippen en eieren ging.



Colla wijst met een beschuldigende vinger naar de media van toen en "bepaalde politici die er garen mee wilden spinnen". "Maar leg me geen woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Ik zeg alleen -en ik blijf heel nuchter bij dit alles- dat ik hoop dat men zich op de feiten baseert en niet op onjuistheden. De speculatieve toer opgaan is uit den boze."