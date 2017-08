Eiercrisis: Michel ontmoet donderdag betrokken sectoren

Bewerkt door: HA

Premier Charles Michel en de vicepremiers plannen donderdagochtend een ontmoeting met vertegenwoordigers van de sectoren die betrokken zijn in het fipronilschandaal. Het gesprek gaat door om 9.30 uur in de Wetstraat 16. Het Vlaams parlement houdt volgende week een uitzonderlijke zitting omwille van de fipronilcrisis.

De parlementsleden willen overleggen met minister van Landbouw Joke Schauvliege. Oppositiepartij sp.a had afgelopen weekend al om een zitting van de commissie Landbouw verzocht en die vraag werd intussen bijgetreden door andere partijen.



"Ik vind het niet meer dan normaal dat we toch even kijken wat de mogelijke consequenties zijn voor de sector en hoe we daar op kunnen inspelen", zegt voorzitter Jos De Meyer (CD&V).