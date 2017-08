Broers Matteo (7) en Gabriel (11) gezond en wel gevonden

Bewerkt door: ADN

9/08/17 - 17u18 Bron: Federale Politie

© childfocus.

Etterbeek

De twee jongens, Matteo (7) en Gabriel (11), die vandaag in het Brusselse Etterbeek vermist geraakt waren, zijn inmiddels teruggevonden, zo meldt Dirk Depover van Child Focus. Het opsporingsbericht werd ingetrokken.



De broers van zeven en elf jaar oud verlieten tussen 11.30 en 12.30 uur de ouderlijke woning in de Belliardstraat in Etterbeek. Nadien werd niets meer van hen vernomen, maar rond 18 uur volgde dan het nieuws dat ze teruggevonden werden. "Ze zijn gezond en wel teruggevonden op de Zuidfoor", aldus Dirk Depover.