FAVV: "Onderzoeksrechter vroeg om 'droog' en 'kort' te communiceren"

9/08/17 - 14u59 Bron: Belga

Fipronilcrisis In het chronologisch overzicht van zijn aanpak van de fipronilcrisis verdedigt het Federaal Voedselagentschap zich tegen de kritiek op zijn "karige informatie". "De onderzoeksrechter vroeg uitdrukkelijk om geen andere informatie dan de maatregelen voor de volksgezondheid te verspreiden", schrijft het FAVV. Die communicatie moest bovendien "droog" en "kort" zijn.

Het langverwachte document van het FAVV werd vanochtend verspreid in het parlement, waar de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid in spoedzitting bijeen zijn over de fipronilcrisis. Verschillende parlementsleden, onder wie Annick Lambrecht (sp.a), uitten felle kritiek op de "knoeiboel" die de communicatie van het FAVV volgens hen is, maar het agentschap verdedigt zich.



"In de eerste 2 fasen van dit incident, namelijk het onderzoeken en afhandelen van de initiële contaminatie op het legbedrijf XAA en het aansluitende onderzoek naar de bron van de contaminatie, was er geen nood om te communiceren naar het brede publiek", staat in het document te lezen. "Het FAVV had immers onmiddellijk het nodige gedaan om de verdere contaminatie van de voedselketen vanaf op het betrokken bedrijf te voorkomen en de bij de analyses aangetroffen gehaltes waren ver onder de Europees vastgelegde risicowaarde."