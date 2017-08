Door: redactie

Volgens federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) is de grootste oorzaak van de onduidelijkheid in de fipronilcrisis de slechte communicatie van het Nederlandse voedselagentschap. Volgens de minister werd al in november vorig jaar fipronil gevonden in Nederlandse eieren maar werd ons land niet ingelicht. "Een maand lang kregen we geen enkele informatie vanuit Nederland. Hoe is dat mogelijk?", zegt hij in de speciale commissie over de fipronilcrisis.