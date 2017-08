Bestuurder verdacht voertuig in Molenbeek psychiatrisch onderzocht

Door: redactie

9/08/17 - 13u28 Bron: Belga

DOVO inspecteerde de auto van de verdachte, maar niet veel later bleek het om vals alarm te gaan. © belga.

De Rwandese man, J-C. N., die gisteren na een wilde achtervolging werd aangehouden in Molenbeek en beweerde dat er explosieven in zijn voertuig lagen, zal onderworpen worden aan een psychiatrisch onderzoek in het kader van de Nixon-procedure. Dat meldt het Brusselse parket.