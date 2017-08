Wielertoerist zwaargewond na aanrijding in Nieuwpoort

Bart Boterman

9/08/17 - 12u21

© Bart Boterman.

Op de Brugse Steenweg bij Sint-Joris in Nieuwpoort is deze voormiddag een wielertoerist aangereden. De veertiger uit Lo-Reninge stak omstreeks 10.50 uur de Brugse Steenweg over ter hoogte van de Uniebrug over de IJzer en werd gegrepen door een Opel Vivaro. Op de voorruit van de wagen is de impact van de klap duidelijk te zien.