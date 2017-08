'Satanist' verdacht van moedermoord in Diepenbeek

Door: redactie

9/08/17 - 14u57 Bron: Belga

In het onderzoek naar het gewelddadige overlijden van een 60-jarige vrouw in Diepenbeek is een 35-jarige verdachte opgepakt. Dat is uit betrouwbare bron vernomen. Het gaat om de zoon van het slachtoffer.

De feiten speelden zich af in de woning van de vrouw aan de Keizel in Diepenbeek. De verdachte stond in juni nog terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank omdat hij zestien kapelletjes vernield had.



Volgende week woensdag zou de man -een zelfverklaarde aanhanger van het satanisme- zijn vonnis te horen krijgen. Vanmorgen was de man zichzelf gaan aangeven bij de politie. In de woning aan de Keizel werd het levenloze lichaam van de 60-jarige Poolse vrouw aangetroffen. Ze was op gewelddadige wijze om het leven gebracht.



"Christelijke idioten provoceren mij"

De man verbrijzelde tussen het najaar van 2015 en begin 2016 de ruiten aan de kapelletjes en gooide de heiligenbeelden stuk of onthoofdde de Mariabeelden. Hij was gedurende het onderzoek gearresteerd, waarna hij de feiten bekende. Nadien pleegde hij weer vandalenstreken. De man voelde zich naar eigen zeggen bespioneerd en bekeken. Van 12 februari tot 23 maart 2016 was hij gedwongen opgenomen in de psychiatrie.



Voor het aanbrengen van vernielingen aan zestien kapelletjes riskeert hij acht maanden cel en een geldboete. "Het zijn christelijke idioten die mij provoceren. Ze denken dat ze mij kapot kunnen maken. Het gaat om een conflict tussen mij als satanist en andere religies", zei de beklaagde tegen de rechter in Hasselt.